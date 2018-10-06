В Украине ожидаются заморозки

Ночью в воскресенье, 7 октября, на востоке Украины сохранятся заморозки на почве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

В то же время 7-8 октября в Одесской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность - угрожающее сочетание высокой температуры воздуха и сухой погоды.

Напомним, Завтра, 7 октября, осадков не ожидается. Ветер преимущественно южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 4-9° тепла, в восточных регионах, а также Днепропетровской и Запорожской областях 1-6° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-3°; днём 16-21° тепла, в Карпатах 11-16°. В Киеве 7 октября без осадков. Температура воздуха ночью 6-8° тепла, днём 17-19°.