Синоптики прогнозируют украинцам еще один день "бабьего лета"

В Украине в ближайшие сутки 7 октября ожидается сухая и тёплая погода, на почве местами заморозки, сообщает Укргидрометцентр.

Осадков не ожидается. Ветер преимущественно южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 4-9° тепла, в восточных регионах, а также Днепропетровской и Запорожской областях 1-6° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-3°; днём 16-21° тепла, в Карпатах 11-16°. В Киеве 7 октября без осадков. Температура воздуха ночью 6-8° тепла, днём 17-19°.

Погода в воскресенье, 7 октября Фото: meteo.gov.ua

Погода в воскресенье, 7 октября, в городах Украины:

в Киеве - ясно, ночью +6...+8°, днем +17...+19°;

в Виннице - солнечно, ночью +3...+5°, днем +17...+19°;

в Луганске - без осадков, ночью +3...+5°, днем +17...+19°;

в Луцке - ясно, ночью +6...+8°, днем +18...+20°;

во Львове - ясно, ночью +6...+8°, днем +18...+20°;

в Днепре - без осадков, ночью +3...+5°, днем +17...+19°;

в Донецке - солнечно, ночью +3...+5°, днем +16...+18°;

в Житомире -ясно, ночью +6...+8°, днем +17...+19°;

в Запорожье - солнечно, ночью +3...+5°, днем +16...+18°;

в Ивано-Франковске - ясно, ночью +6...+8°, днем +18...+20°;

в Кропивницком - без осадков, ночью +3...+5°, днем +16...+18°;

в Николаеве - солнечно, ночью +5..+7°, днем +17...+19°;

в Одессе - ясно, ночью +6...+8°, днем +17..+19°;

в Полтаве - без осадков, ночью +3...+5°, днем +16...+18;

в Ровно - ясно, ночью +6...+8°, днем +18...+20°;

в Симферополе - солнечно, ночью +7...+9°, днем +17...+19°;

в Сумах - без осадков, ночью +5...+7°, днем +16...+18°;

в Тернополе - ясно, ночью +5...+7°, днем +17...+19°;

в Ужгороде - ясно, ночью +5...+7°, днем +18...+20°;

в Харькове - солнечно, ночью +3...+5°, днем +17...+19°;

в Херсоне - без осадков, ночью +5...+7°, днем +17...+19°;

в Хмельницком - ясно, ночью +6...+8°, днем +17...+19°;

в Черкассах - солнечно, ночью +3..+5°, днем +17...+19°;

в Чернигове - ясно, ночью +6...+8°, днем +17...+19°;

в Черновцах - без осадков, ночью +6...+8°, днем +18...+20°.

Как сообщалось ранее, заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вазира Мартазинова прогнозирует, что вторая половина октября ожидается очень холодной. Такой температуры не будет даже в ноябре-декабре. До 18 октября с севера ожидается похолодание. Сначала до 4 градусов мороза на севере, а далее до 6-8 градусов мороза уже на востоке. После 20 октября температура воздуха уменьшится до 8 градусов мороза. И уже 25-26 октября начнет повышаться до - 6 градусов.

А вот зима будет без сильных морозов с отдельными холодными днями. В ноябре сохранится общая тенденция погодных условий конца октября, однако будет сопровождаться изменчивостью температурного режима. первое значительное похолодание в Украине ожидается в конце ноября - начале декабря с температурой от минус 5 до 10 градусов. В районе Нового года в Украине ожидается похолодание до минус 18 градусов ночью, однако без снега. В январе прогнозируются более высокие температуры в сравнении с предыдущими годами: от минус 1 в северных областях, до 2 градусов тепла на Закарпатье и до 3 – в Крыму, а февраль будет щадящим.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 7 октября самая высокая температура днём была 26,3° в 1966 году, самая низкая ночью -4,2° в 1939 году.

В Украине 8 октября также без осадков. В западных областях местами туман. Ветер южный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-9° тепла, днём 15-20°. В Киеве 8 октября без осадков. Температура воздуха ночью 6-8° тепла, днём 16-18°.