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В Украине прошли тактические учения с боевой стрельбой

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Боевые стрельбы
19:33 Сегодня Телеграф
Фото: Минобороны Украины

Новости Украины: Во Львовской области состоялся первый этап тактических учений с боевой стрельбой.

На Львовщине, в пункте постоянной дислокации Теребовлянского зенитного ракетного полка воздушного командования "Запад", состоялись боевые стрельбы.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"На Львовщине, в пункте постоянной дислокации Теребовлянского зенитного ракетного полка воздушного командования «Запад», состоялся первый этап тактических учений с боевой стрельбой", - отмечается в сообщении.

Во время учений проверено приведение полка в высшие степени боевой готовности и практически отработаны выход отдельных зенитных ракетных дивизионов в новые позиционные районы с целью проверки боевого слаживания. Кроме того, личный состав полка заступил на боевое дежурство по противовоздушной обороне и провел боевую работу как по имитируемым воздушным целям, так и по реальным, которые определялись как контрольные.

Появилась карта заминированного Донбасса

По предварительной оценке, военнослужащие, привлекаемые к учениям, продемонстрировали надлежащий уровень подготовки во время выполнения поставленных задач и готовы к выполнению боевых стрельб из зенитных ракетных комплексов "БУК-М1" в рамках тактических учений с боевой стрельбой, которые пройдут вскоре на Херсонщине.

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Новости Украины, Военные учения, ВСУ, Минобороны, Тактические учения.
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