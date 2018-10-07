В Украине прошли тактические учения с боевой стрельбой

На Львовщине, в пункте постоянной дислокации Теребовлянского зенитного ракетного полка воздушного командования "Запад", состоялись боевые стрельбы.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"На Львовщине, в пункте постоянной дислокации Теребовлянского зенитного ракетного полка воздушного командования «Запад», состоялся первый этап тактических учений с боевой стрельбой", - отмечается в сообщении.

Во время учений проверено приведение полка в высшие степени боевой готовности и практически отработаны выход отдельных зенитных ракетных дивизионов в новые позиционные районы с целью проверки боевого слаживания. Кроме того, личный состав полка заступил на боевое дежурство по противовоздушной обороне и провел боевую работу как по имитируемым воздушным целям, так и по реальным, которые определялись как контрольные.

По предварительной оценке, военнослужащие, привлекаемые к учениям, продемонстрировали надлежащий уровень подготовки во время выполнения поставленных задач и готовы к выполнению боевых стрельб из зенитных ракетных комплексов "БУК-М1" в рамках тактических учений с боевой стрельбой, которые пройдут вскоре на Херсонщине.