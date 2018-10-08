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Во Львовской области нашли удивительный гриб-великан

Белый гриб
13:35 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

Новости Украины: На Львовщине в селе Каменка грибникам удалось найти белый гриб удивительных размеров весом 2,400 грамм.

Грибникам во Львовской области удалось отыскать белый гриб удивительных размеров. Фотографии гриба в сообществе "Грибы Украины" в Facebook поделился пользователь Андрей Гнатив. Вес гриба составляет почти два с половиной килограмма - 2,400 грамм.

Сообщается, что гриб был найден в начале октября во Львовской области, Сколевском районе, селе Каменка.

Фото: facebook.com/groups/Hryby.Ukrayiny

Ранее на Киевщине нашли гигантский гриб. Весит он около двадцати килограммов.

Как сообщалось, в Минздраве напомнили простые правила, которые помогут избежать отравления грибами, а также рассказали, что делать, если есть подозрение на такое отравление. Ведомство указывает, что из 2 тысяч видов грибов в Украине, съедобными считаются не более 500.

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Новости Украины, Белый гриб, Вес гриба, Каменка, Львовщина, Сколевский район.
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