Мэр Черкасс вновь получил подозрение от прокуратуры

Прокуратура совместно с Национальной полицией Украины сообщила городскому голове Черкасс Анатолию Бондаренко о новом подозрении в злоупотреблении властью, повлекшее тяжкие последствия,.

Как сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Черкасской области, 8 октября мэру Черкасс сообщено новое подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 (злоупотребление властью, то есть умышленное, с целью получения любой неправомерной выгоды для юридического лица, использование служебным лицом власти вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом общественным интересам) Уголовного кодекса Украины.

"Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый, являясь должностным лицом органа местного самоуправления, в июле 2017 года подписал и направил в суд письмо об отзыве апелляционной жалобы в хозяйственном деле по иску Черкасского городского совета к частному предприятию, которое занимается строительством, о взыскании долга в связи с невыполнением указанным предприятием условий договора аренды относительно сроков начала строительства и расторжения договора", - сказано в сообщении.

По информации прокуратуры, на основании указанного письма Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без рассмотрения апелляционную жалобу Черкасского горсовета, что сделало невозможным взыскание с арендатора задолженности в бюджет города.

Указанные действия городского головы нанесли тяжкие последствия интересам Черкасского горсовета в виде недополученных доходов общего фонда бюджета г.Черкассы в размере более 447 тыс. грн.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как сообщалось, 4 октября 2018 года мэру Черкасс было объявлено о подозрении по ч.1 ст.351 Уголовного кодекса (препятствование деятельности народного депутата и депутата местного совета).

По информации прокуратуры, городской голова Черкасс, который возглавляет Черкасский городской совет, умышленно создал искусственные препятствия в работе депутатов этого горсовета. Так, мэр Черкасс подписал распоряжение о переносе продолжения работы 56 пленарного заседания 2 сессии горсовета на утро 23 августа (о чем были проинформированы все депутаты и структурные подразделения городского совета), однако не продолжил работу этого заседания. Вместе с тем, находясь с г.Канев, то есть не по месту нахождения территориальной громады Черкасс, и не оповестив депутатов горсовета, мэр Черкасс объявил о созыве 57 внеочередного заседания 2 сессии Черкасского горсовета по рассмотрению отраслевых и земельных вопросов 22 августа в помещении музея имени Тараса Шевченко.

В прокуратуре подчеркнули, что своими действиями подозреваемый вопреки интересам местного самоуправления безосновательно нарушил фундаментальное право гласности в деятельности территориальной громады во время проведения внеочередной сессии.

В свою очередь генпрокурор Украины Юрий Луценко написал на своей странице в соцсети Фейсбук, что А.Бондаренко "под видом празднования собрал "правильных" депутатов в Каневе, которые зашли в зал музея и провозгласили себя сессией Черкасского горсовета". По информации генпрокурора "более 20 "неправильных" депутатов никто даже не оповестил".

При этом, как сообщил Ю.Луценко, во время объявления подозрения мэр Черкасс отказался выходить из автомобиля, который оформлен на его брата. "Так что есть ощущение, что это – не последнее подозрение этому служебному лицу", - отметил генпрокурор.