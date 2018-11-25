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Будьте осторожны: в Киеве ожидается туман и гололед

Будьте осторожны: в Киеве ожидается туман и гололед
17:10 Вс, 25 Ноябрь 2018 Телеграф Фото: rbc.ua

Новости Украины: Туман с ограниченной до 200-500 метров видимостью ожидается в Киеве в воскресенье вечером и в понедельник утром.

В Киеве в ближайший час в воскресенье, 25 ноября, ожидается туман, который продержится до утра 26 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

В частности, этой ночью и утром в столице из-за тумана видимость на дорогах составит 200-500 м. Местами прогнозируется гололедица.

"Городская власть призывает киевлян по возможности воздержаться от поездок на собственных авто", - отметили в пресс-службе.

Также управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает киевлян придерживаться скоростного режима и дистанции и отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям.

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Пешеходам советуют ходить не спеша, не носить скользкую обувь и не держать руки в карманах при ходьбе.

Напомним, утром 25 ноября синоптики предупредили о возможности гололеда на дорогах и налипание мокрого снега в Киеве в воскресенье, 25 ноября.

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Киев, Погода, КГГА, Туман, Гололед, ГСЧС.
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