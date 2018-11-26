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Экс-президенты Украины прокомментировали отмену выборов в случае введения военного положения

Экс-президенты Украины прокомментировали отмену выборов в случае введения военного положения
17:02 Пн, 26 Ноябрь 2018 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Кравчук, Кучма и Ющенко призвали Верховную Раду не отменять выборы в случае введения военного положения.

ервый, второй и третий президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко направили в Верховную Раду обращение, в котором призывают при возможном введении военного положения внести изменения в закон "О правовом режиме военного положения", убрав из него норму об отмене выборов и о чрезмерном ограничении прав и свобод людей.

"Сегодня Украина стоит перед непростым выбором. Вскоре Верховной Раде придется принять решение о введении военного положения, которое в любом случае станет судьбоносным. Циничное и нескрываемое нападение Российской Федерации на украинские корабли в Керченском проливе, захват судов и пленения военных является откровенным актом вооруженной агрессии государства, которое уже оккупировала 13% нашей территории. Но станет введение Украиной военного положения лучшим ответом на этот вызов? Возможно, именно для введения на берегах Днепра чрезвычайного режима Кремль и устраивал свою столь дерзкую и демонстративную провокацию?", - говорится в обращении президентов к парламенту.

Они считают, что военное положение - это прежде всего радикальное ограничение прав граждан Украины, включая полный запрет забастовок, массовых собраний и акций.

"Существует еще один беспрецедентный риск, связанный с военным положением - это правовой хаос в государстве", - говорится в документе.

Кроме того, они приводят ряд других возможных последствий введения военного положения.

"Если депутаты решат, что альтернатив военном состояния не существует, они должны внести изменения в закон Украины "О правовом режиме военного положения", убрав из него норму об отмене выборов и чрезмерное ограничение прав и свобод людей. Мы считаем, что одновременно с введением военного положения и изменениями к указанному закону депутаты должны принять постановление Верховной Рады о назначении президентских выборов на 31 марта 2019 так, как это предусмотрено действующей Конституцией Украины", - заявили президенты.

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В ФСБ утверждают, что у них не было заявки на прохождение кораблей и в график прохождения через Керченский пролив они не были включены. По информации начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, не получив до 17:00 информацию о возможности прохода через пролив, корабли ВМС Украины приняли решение возвращаться в пункт постоянного базирования - в Одессу.

"При проходе кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования, где-то на расстоянии 13-14 миль от побережья Крыма, в районе 40 километров юго-восточнее Керчи, корабли, которые сопровождались судами и кораблями РФ, были обстреляны, заблокированы и по ним было применено вооружение на поражение", - рассказал Муженко.

Шесть украинских военнослужащих получили ранения. На заседании СНБО было принято решение предлагать ввести военное положение в Украине сроком на 60 суток для создания условий по отпору вооруженной агрессии. Председатель ВР Андрей Парубий сообщил, что созывает внеочередное заседание парламента из-за агрессии Российской Федерации у Керченского пролива сегодня, 26 ноября, на 16:00.

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Леонид Кравчук, Выборы, Виктор Ющенко, Леонид Кучма, Военное положение.
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