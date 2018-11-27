В Северодонецке остановились троллейбусы: отключили электричество

Новости Украины: В Северодонецке так и не решена проблема с долгами троллейбусного управления перед ООО "Луганское энергетическое объединение".

Сегодня, 27 ноября, луганские энергетики обесточили коммунальное предприятие "Северодонецкое троллейбусное управление" (СТрУ) из-за долгов за электроэнергию. Об этом сообщает ООО "Луганское энергетическое объединение".

"Сейчас задолженность данного коммунального предприятия уже охватывает потребление не только октября, но и ноября и составляет почти 2 млн грн. Напомним, что 14 ноября энергетики уже обесточивали данное предприятие за неуплату потребления в октябре. Но затем, 20 ноября, ЛЕО пошло навстречу городским властям и превентивно включило питания для СТрУ – в ожидании выделения депутатами городского совета денег на погашение долгов троллейбусников, как было гарантировано городским головой Валентином Казаковым", – говорится в сообщении.

Но в течение следующей недели ситуация с долгами троллейбусного предприятия Северодонецка так и не решилась, и энергетики не получили деньги до сих пор.

Как уже сообщалось, это стало результатом внутренних конфликтов в Северодонецком горсовете, который никак не хочет решить вопрос долгов троллейбусников за электроэнергию. Депутатское большинство не только не стало рассматривать предложение горисполкома внести соответствующие изменения в бюджет, чтобы профинансировать троллейбусное управление – оно открыло другую внеочередную сессию и, в отсутствие городского головы, отправило в отставку весь состав исполкома, а также большинство заместителей мэра.