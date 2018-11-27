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В Ужгороде обсудили развитие пограничной инфраструктуры украинско-словацкой границы

В Ужгороде обсудили развитие пограничной инфраструктуры украинско-словацкой границы
16:01 Сегодня Телеграф decentralization Фото: Децентрализация

Новости Украины: На заседании сейчас эффективно решаются вопросы развития и обустройства пунктов пропуска через украинско-словацкую границу.

В Ужгороде во время 14 заседания Украинско-Словацкой Межправительственной комиссии по вопросам трансграничного сотрудничества обсудили развитие пограничной инфраструктуры украинско-словацкой границы. Об этом сообщает портал "Децентрализация".

"Наша общая задача - улучшение как пограничной инфраструктуры, так и процедур пересечения через пять существующих пунктов пропуска через украинско-словацкую границу. Особое значение имеет вопрос обеспечения развития международного аэропорта "Ужгород" и его работа на территории Украины и Республики Словакия. Только совместными усилиями мы сможем открыть ещё один воздушный коридор, который будет соединять Украину и Европейский Союз. Уверен, что согласование вопросов о расширении взлетно-посадочной полосы, безоговорочно, станет историческим событием и одним из основных достижений нашей Комиссии", - подчеркнул первый заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Вячеслав Негода, который возглавляет украинскую сторону.

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Настроено сотрудничество в сфере защиты природной окружающей среды. А также выразил надежду, что словацкая сторона рассмотрит предложение украинской стороны об увеличении количества разрешений, которые выдаются в рамках Соглашения о малом пограничном движении.

Также на встрече будет обсуждаться реализация совместных проектов в рамках Программы пограничного сотрудничества Европейского инструмента соседства и партнерства "Венгрия - Словакия - Румыния - Украина". Договоренности и общие задачи на ближайшую перспективу будут изложены в Протоколе 14-го заседания Украинско-Словацкой Межправительственной Комиссии по вопросам трансграничного сотрудничества.

Он отметил, что сейчас эффективно решаются вопросы развития и обустройства пунктов пропуска через украинско-словацкую границу. Настроено сотрудничество в сфере защиты природной окружающей среды. А также выразил надежду, что словацкая сторона рассмотрит предложение украинской стороны об увеличении количества разрешений, которые выдаются в рамках Соглашения о малом пограничном движении.

Также на встрече будет обсуждаться реализация совместных проектов в рамках Программы пограничного сотрудничества Европейского инструмента соседства и партнерства "Венгрия - Словакия - Румыния - Украина". Договоренности и общие задачи на ближайшую перспективу будут изложены в Протоколе 14-го заседания Украинско-Словацкой Межправительственной Комиссии по вопросам трансграничного сотрудничества.

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Украина, Ужгород, Инфраструктура, Межправительственная комиссия, Развитие пограничной инфраструктуры, Республика Словакия.
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