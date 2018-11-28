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Ситуация на Донбассе: боевики продолжают применять запрещенное вооружение

Ситуация на Донбассе: боевики продолжают применять запрещенное вооружение
07:31 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: За минувшие сутки на Донбассе в зоне боевых действий противник пять раз открывал огонь по украинским военным.

За прошедшие сутки, 27 ноября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 5 раз открывали огонь по позициям наших войск. Противник продолжает применения вооружения, запрещенного минского соглашениями. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на странице в Facebook.

"Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг обстреливал наши оборонительные укрепления в районах населенных пунктов Крымское, Новгородское, Марьинка, Водяное и Лебединский", - говориттся в сообщении.

Кроме того, из минометов калибра 82 мм, вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Водяного, что на Приазовье.

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В результате боевых действий, потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено. В течение суток враг огневой активности не проявлял. По данным разведки, за минувшие сутки, одного российского оккупанта были уничтожены.

Как сообщалось, вчера боевики снизили боевую активность и на Донбассе сохранялась относительная тишина.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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