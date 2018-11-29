В Киеве горело здание Минфина

Новости Украины: В четверг, 29 ноября, в Киеве горело здание Министерства финансов, расположенное возле станции метро “Контрактовая площадь”.

Сегодня, 29 ноября, в Киеве возле метро "Контрактовая" на ул.Межигорской загорелось здание Министерства финансов. Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям из здание эвакуировали десятки человек.

Задымление в помещении Минфина произошло около 7:40, сработала пожарная сигнализация. По предварительной информации загорелись кабели в шахте лифта, сообщила пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

На данный момент, спасатели провели эвакуацию из здания 20 работников министерства на безопасное расстояние. Пожар удалось ликвидировать в 8:28. Спасателями было задействовано 6 единиц пожарной техники ГСЧС. Сообщается, что жертв и пострадавших нет.

Напомним, 26 ноября в Мариуполе произошел пожар в крупном бизнес-центре "Галакс". Спасатели эвакуировали десятки человек из здания и в течение получаса ликвидировали возгорание.