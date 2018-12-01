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Красный Крест отправил гуманитарку на оккупированный Донбасс

Красный Крест отправил гуманитарку на оккупированный Донбасс
09:29 Сегодня Телеграф Фото: ГПСУ

Новости Украины: МККК направил в ОРДЛО очередную партию гуманитарной помощи мирным жителям.

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на временно неподконтрольные территории Украины 196 тонн гуманитарной помощи.

"Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 10 грузовиков от Миссии Международного комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продовольственные и гигиенические наборы, а также лекарственные препараты общим весом более 196 тонн", – сообщает государственная пограничная служба Украины в субботу утром.

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Напомним, накануне Международный комитет Красного Креста направил в Москву документ с требованием допустить к задержанным украинским морякам. МККК регулярно направляет на оккупированные территории гуманитарную помощь, в последний раз она составляла 380 тонн.

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Украина, Гуманитарная помощь, Донбасс, ГПСУ, МККК.
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