Итоги 30 ноября: Порошенко рассказал о дате Объединительного собора, в Керченском проливе столкнулись два судна, Россия перебросила к границе технику

Новости Украины: В пятницу, 30 ноября, Порошенко рассказал о дате Объединительного собора, в Керченском проливе столкнулись два судна, Россия перебросила к границе технику.

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Президент Петр Порошенко допускает, что Объединительный собор, на котором изберут предстоятеля автокефальной православной церкви Украины, состоится в ближайшее время.

Об этом он заявил на Хмельнитчине в рамках участия в заседании Регионального совета развития области, сообщает пресс-служба главы государства.

Два иностранных грузовых судна, которые направлялись в Азовское море из порта Констанца в Румынии, столкнулись в Керченском. Об этом сообщает портал FleetMon.

"Грузовой корабль "Lady Maria" во время маневрирования в Керченском проливе столкнулся с грузовым судном "Azov Concord". Оба корабля направлялись из порта Констанца в Румынии в азовские морские порты России и Украины, оба ждали разрешения на транзит через пролив", - отмечается в сообщении.

Россия перебросила на аэродром "Бельбек" вблизи оккупированного Севастополя истребители и другую военную технику.

Об этом сообщается на сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"По результатам обработки спутниковой съемки на открытых стоянках аэродрома "Бельбек", который находится вблизи г. Севастополь, выявлено около 24 единиц самолетов истребительной авиации, среди которых 16 самолетов СУ-27 различной модификации, 8 самолетов МИГ-29, а также около 150 единиц специальной автомобильной и военной техники", - говорится в сообщении.

Российско-оккупационные войска в пятницу, 30 ноября, четыре раза обстреляли позиции операции Объединенных сил(ООС), при этом дважды из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"На протяжении текущих суток российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксированы 2 случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями", - отмечается в сообщении.