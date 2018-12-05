В Киевской области произошел взрыв на АЗС: есть пострадавший

Новости Украины: Под Киевом прогремел взрыв на одной из автозаправочных станций.

Инцидент произошел в селе Крушинка Васильковского района во время заправки газом автомобиля "Газель". Взорвался баллон газовой установки.

По данным правоохранителей, 47-летний водитель, который находился в машине, получил телесные повреждения различной степени тяжести. Мужчина находится в больнице, его прооперировали. Сейчас состояние пострадавшего стабильное.

Правоохранители выяснили, что переоборудование транспорта было законным, что подтверждается соответствующими документами.

По данному факту открыто уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью". Продолжается расследование, назначены соответствующие экспертизы.