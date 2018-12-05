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Взрыв под Ичней: восстановено почти половину зданий

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Взрыв под Ичней: восстановено почти половину зданий
21:01 Сегодня Телеграф Фото: oda.cg.gov.ua

Новости Украины: Стало известно, что из поврежденных 305 зданий, а восстановлено 137.

В пострадавшем от взрывов на 6-ом арсенале Минобороны в Ичнянском районе Черниговщины восстановлены 137 зданий из 305, которые были повреждены. Об этом по итогам первой рабочей поездки по Черниговщине нового председателя Черниговской облгосадминистрации Александра Мысника сообщил департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ОГА.

"Востановлено 137 зданий. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

По информации департамента, на выездном совещании Мысник акцентировал на необходимости ускорения восстановительных работ, чтобы максимально быстро освоить выделенные правительством средства. И поручил в ближайшее время открыть школу в селе Дружба и купить жилье людям, которые его потеряли полностью.

Отмечается, что для оперативного освоения выделенных из госбюджета средств на согласование профильным министерствам подано уже 9 пакетов документов на проведение аварийно-восстановительных работ и приобретение жилья. На сегодняшний день согласовано уже 5 перечней расходов на ремонты 7 объектов коммунальной собственности и 57 частных жилых домов, а также приобретение жилья владельцам 16 полностью разрушенных домов на общую сумму более 11 млн грн.

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Как сообщало агентство, в начале ноября на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в Ичнянском районе правительство Украины выделило из резервного фонда госбюджета 100 млн грн.

9 октября на 6-ом арсенале Минобороны возник масштабный пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов, что привело к значительным разрушениям. Из райцентра Ичня и 30 близлежащих сел сразу было эвакуировано более 12,5 тыс. человек. В результате ЧС в 25 населенных пунктах 4 жилых дома были разрушены полностью, более 290 домов, квартир и других капитальных сооружений - повреждены, из них 16 зданий восстановлению не подлежат.

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Украина, Черниговская область, Ичня, Взрыв под Ичней, Взрыв на арсенале.
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