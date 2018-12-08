В ОРДЛО проследовало 10 грузовиков Красного Креста

Новости Украины: МККК отправил на оккупированную территорию Донецкой области 200 тонн реагентов для очистки воды.

Международный комитет Красного Креста отправил на временно оккупированную территорию Донецкой области 200 тонн реагентов для очистки воды.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Украины последовали 10 грузовиков от Миссии Международного комитета Красного Креста. Авто перевозили для жителей Донецкой области сульфат алюминия для очистки воды общим весом 200 тонн", сообщили в пресс-службе ГПСУ.

В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме в соответствии с зимнего графика работы.

В общем через КПВВ последовало 37,2 тысячи человек и 4,6 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 8215 человек и 845 транспортных средств;

"Марьинка" - 8555 человек и 1490 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7475 человек и 1405 транспортных средств;

"Гнутово" - 3810 человек и 895 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9175 человек.

Ранее сообщалось, 1 декабря Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на временно неподконтрольные территории Украины 196 тонн гуманитарной помощи.