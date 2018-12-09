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Ситуация на Донбассе: Боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Гнутово

Ситуация на Донбассе: Боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Гнутово
14:52 Сегодня Телеграф Фото: Минобороны

Новости Украины: С начала суток, 9 декабря, оккупанты обстреляли позиции украинских защитников в районе Гнутово.

В воскресенье с утра и до 11 часов дня боевики осуществили один обстрел на Донецком направлении. Об этом сообщил сегодня на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

Противник с начала сегодняшнего дня в течение часа, с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по позициям украинских защитников в районе Гнутово. В ответ украинские военные огонь не раскрывали.

 

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Также пресс-секретарь Минобороны отметил, что потерь среду украинских военнослужащих от начала текущих суток нет, ситуация на Донбассе остается полностью контролируемой.

Как сообщалось ранее, На спутниковых снимках Google Earth, сделанных в конце ноября и демонстрирующих пригород Каменск-Шахтинского в Ростовской области, были замечены сотни российских танков у границы с Украиной.

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Украина, Минобороны, Донбасс, ВСУ, Министерство обороны Украины, Гнутово, Позиции ВСУ.
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