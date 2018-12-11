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В Харькове на рабочем месте повесилась нотариус

В Харькове на рабочем месте повесилась нотариус
14:51 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Нотариус найдена повешенной в своем офисе в центре Харькова.

В Харькове полиция устанавливает обстоятельства смерти 46-летней женщины, которая была найдена повешенной в офисе на ул.Сумская.

"Предварительно установлено, что 46-летняя харьковчанка покончила жизнь самоубийством через повешение. Тело без видимых признаков насильственной смерти будет направлено в морг", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

Тело женщины обнаружила ее помощница, которая утром пришла на работу. Она сообщила о происшедшем в полицию.

Сведения внесены в журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

По информации источника в правоохранительных органах, погибшая – нотариус Юлия Грузкова. Ее муж, адвокат Александр Грузков, был застрелен возле дома по ул.Бориса Чичибабина, 1 в январе 2015 года.

Напомним, 6 декабря в Днепре в школе № 112 произошел трагический случай - учительница умерла прямо на уроке. А 2 декабря, в Киеве на улице Васильковской парень нанес многочисленные раны двум женщинам, а потом выбросился из окна квартиры, расположенной на шестом этаже многоэтажки. 

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Харьков, Убийство, Происшествие, Нотариус.
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