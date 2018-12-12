Под Киевом маршрутка с пассажирами влетела в грузовик, есть погибший

Новости Украины: Неподалеку от Гостомеля маршрутка с двумя десятками пассажиров врезалась в грузовик, в результате ДТП погиб один человек.

На Гостомельской трассе под Киевом маршрутный автобус въехал в прицеп грузовика, пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Об этом в Facebook пишет сообщество "Киев оперативный".

Как отмечается, серьезная авария произошла на Гостомельской трассе, маршрутный автобус въехал в прицеп грузовика. Всех пострадавших госпитализировали с различными травмами, есть черепно-мозговые, у одного из пассажиров от удара выпало глазное яблоко, также пострадал подросток.

"На месте работает полиция, врачи скорой помощи и спасатели ДСНС. Число пострадавших в ДТП устанавливается. Наблюдается серьезный затор в обе стороны", - говорится в заметке. Пресс-служба Нацполиции сообщила о погибшем в результате ДТП.

"В результате ДТП с участием маршрутного такси и грузовика один человек скончался в карете скорой помощи, еще три человека получили телесные повреждения", - отметили правоохранители.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают механизм аварии. На месте работали патрульные и следователи полиции Киева. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, 10 декабря, на Броварском проспекте в ДТП попало четыре машины: столкнулись Audi, Shevrolet, Dacia и ВАЗ.

10 декабря столичные правоохранители обезвредили вооруженную бандугастролеров, причастных к серии дерзких ограблений в Киеве и Одессе.