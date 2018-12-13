Дерево упало на провода: На Киевщине останавливалось движение по железной дороге

Новости Украины: Из-за обрыва контактной сети возможны задержки отдельных поездов западного направления.

Из-за падения дерева и обрыва контактной сети возможны задержки отдельных пассажирских поездов западного направления, сообщили в пресс-службе АО "Укрзализныци".

"Из-за падения дерева на Киевщине, в результате чего была оборвана железнодорожная контактная сеть, в пути задерживается ряд пассажирских поездов. Случай произошел в 5:12 на пятьдесят первом км перегона Клавдиево – Бородянка", – сказано в сообщении, обнародованном пресс-службой УЗ в четверг утром.

Железнодорожники восстановили часть участка по парной колее.

"В 7:12 уже восстановлено напряжение по парной колее участка и начат пропуск поездов. В дороге задерживаются некоторые пригородные поезда и поезда дальнего сообщения, в частности поезда № 98 Ковель - Киев, № 705 Киев - Перемышль, № 92 Львов – Киев", – отметили в УЗ.

Восстановительные работы продолжаются.

"Укрзализныця просит прощения за временные неудобства и принимает все меры для скорейшей ликвидации последствий непогоды. Призываем пассажиров быть внимательными и слушать объявления на вокзалах", – сказано в сообщении.

С ухудшением погодных условий количество аварий на дорогах Киевской области перевалило за три десятка. Один человек погиб, еще один получил травмы, сообщает полиция Киевщины. Правоохранители призвали водителей не выезжать на личном транспорте без необходимости и не нарушать правил дорожного движения, также полиция призвала пешеходов ходить только по оборудованным переходам и учитывать, что тормозной путь транспорта может быть увеличен.

Напомним, в Украине из-за снегопада в ряде областей возможно осложнение ситуации на дорогах. По состоянию на утро в связи с активным циклоном наблюдается осложнение погодных условий в западных, северных и центральных областях.