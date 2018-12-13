В районе проведения ООС прошли испытания ЗРК С-300

Новости Украины: В зоне проведения операции Объединенных сил прошла тренировка подразделений, вооруженных зенитно-ракетными комплексами С-300.

В районе проведения операции Объединенных сил состоялась тренировка подразделений зенитных ракетных войск, вооруженных ЗРК С-300, под кодовым названием "Небо под замком!". Соответствующее видео на странице в Facebook обнародовал пресс-центр Операции Объединенных сил.

"(Ко Дню сухопутных войск, который отмечают 12 декабря), в районе проведения операции Объединенных сил по приказу Командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева состоялась тренировка подразделений зенитных ракетных войск, вооруженных зенитно-ракетными комплексами С-300 во время выполнения ими задач по назначению", - говорится в пояснении к видео.

Задействованы силы и средства противовоздушной обороны Объединенных сил совершенствовали навыки и проводили координацию дежурных боевых расчетов с изменениями усиления пунктов управления и контроля воздушного пространства в зоне ответственности.

Важная роль была отведена и тренировке расчетов и обслуг расчетов подразделений зенитных ракетных войск и ПВО Сухопутных войск из состава Операции объединенных сил, которые осуществляли поиск, распознавание и захват контрольной цели на сопровождение и ее условное уничтожение.

Личный состав подразделений, привлеченный к тренировкам, выполнил задание в полном объеме. Напомним, 5 декабря на военном полигоне в Одесской области состоялось испытание модернизированных крылатых ракет С-125.

Отметим, что с 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее, по закону о реинтеграции Донбасса, началась операция Объединенных сил. Все украинские подразделения, участвующие в боевых действиях на востоке, теперь подчиняются командующему ОС - генерал-лейтенанту Сергею Наеву.