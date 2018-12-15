ООН: Число жертв среди гражданского населения Донбасса в ноябре снизилось на 45%

Новости Украины: Число пострадавших среди гражданского населения Донбасса в ноябре составило 10 человек.

Организация объединенных наций отмечает уменьшение количества жертв среди гражданского населения Донбасса в ноябре 2018 по сравнению с октябрем.

Об этом сообщает ООН в обзоре гуманитарной ситуации по состоянию на 14 декабря 2018 года.

"В ноябре число жертв среди гражданского населения на востоке страны сократилось на 45% по сравнению с октябрем", - идет речь в сообщении в соцсети Твиттер.

Так сообщается о двух убитых и восьмерых раненных гражданских. Всего за 2018 пострадало 270 человек.

Напомним, Европейский Союз выделит дополнительные EUR 4 млн на гуманитарную помощь жителям востока Украины в связи с наступлением зимы.

Ранее ООН сообщил, что только 50 % населения мира имеют возможность заплатить за свое лечение и получить качественную медицинскую помощь.