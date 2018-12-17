Взрыв газа в Фастове: квартиры обследовали для выплаты компенсаций

Новости Украины: В понедельник, 17 декабря, эксперты начнут проверку технического состояния здания, составлены списки пострадавших для выплаты компенсации.

В горсовете Фастова сообщили, что в субботу, 15 декабря, представители ГСЧС, полиции, ЖЭК и других структур обследовали квартиры, которые были разрушены в результате взрыва газа и составили акты по убыткам.

Сообщается, что жителям разрушенных квартир в многоэтажке позволили забрать ценные предметы и вещи первой необходимости. Также будет прорабатываться вопрос противодействия мародерству и присвоению имущества пострадавших посторонними лицами.

В понедельник, 17 декабря, начнется экспертное обследование технического состояния здания, которое, по предварительной информации, займет один месяц.

В воскресенье, 16 декабря, состоялось внеочередное заседание горсовета, где был рассмотрен вопрос выплаты материальной помощи пострадавшим. Также, обсуждался вопрос размещения пострадавших с учетом потребностей каждой семьи, составлены соответствующие списки и обращения в государственные органы власти для выделения средств для компенсации. По предварительно информации, пострадали 17 семей. Семьи нуждаются в приюте на три месяца.

Жильцы дома на собрании также приняли решение оказать необходимую помощь семьям погибших в результате взрыва в многоэтажке.

Фастовский городской совет в воскресенье, 16 декабря, объявил в городе День траура. Напомним, в результате взрыва погибли Снежана Демьяненко, 1996 года рождения, и Виталий Бабиченко, 1985 года рождения. Также пострадал 31-летний мужчина, его состояние оценивают как удовлетворительное. Причиной трагедии, по предварительной информации, стал взрыв газа.