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Взрыв газа в Фастове: квартиры обследовали для выплаты компенсаций

Взрыв газа в Фастове: квартиры обследовали для выплаты компенсаций
09:04 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В понедельник, 17 декабря, эксперты начнут проверку технического состояния здания, составлены списки пострадавших для выплаты компенсации.

В горсовете Фастова сообщили, что в субботу, 15 декабря, представители ГСЧС, полиции, ЖЭК и других структур обследовали квартиры, которые были разрушены в результате взрыва газа и составили акты по убыткам.

Сообщается, что жителям разрушенных квартир в многоэтажке позволили забрать ценные предметы и вещи первой необходимости. Также будет прорабатываться вопрос противодействия мародерству и присвоению имущества пострадавших посторонними лицами.

В понедельник, 17 декабря, начнется экспертное обследование технического состояния здания, которое, по предварительной информации, займет один месяц.

В воскресенье, 16 декабря, состоялось внеочередное заседание горсовета, где был рассмотрен вопрос выплаты материальной помощи пострадавшим. Также, обсуждался вопрос размещения пострадавших с учетом потребностей каждой семьи, составлены соответствующие списки и обращения в государственные органы власти для выделения средств для компенсации. По предварительно информации, пострадали 17 семей.  Семьи нуждаются в приюте на три месяца. 

Взрыв бытового газа в Фастове: подробности

Жильцы дома на собрании также приняли решение оказать необходимую помощь семьям погибших в результате взрыва в многоэтажке. 

Фастовский городской совет в воскресенье, 16 декабря, объявил в городе День траура. Напомним, в результате взрыва погибли Снежана Демьяненко, 1996 года рождения, и Виталий Бабиченко, 1985 года рождения. Также пострадал 31-летний мужчина, его состояние оценивают как удовлетворительное. Причиной трагедии, по предварительной информации, стал взрыв газа.

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Компенсация, Погибшие, Пострадавшие, Фастов, Взрыв газа в многоэтажке Фастова, Взрыв газа в многоэтажке.
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