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Падение Су-27 на Житомирщине: появились фото с места катастрофы

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Падение Су-27 на Житомирщине: появились фото с места катастрофы
08:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook.com/Scramblemagazine

Новости Украины: В сети появились фотографии с места катастрофы истребителя Су-27, который рухнул в Житомирской области.

В Сети появились фото с места падения истребителя Су-27, разбившегося 15 декабря на Житомирщине. Фотоснимки с места падения самолета опубликовало нидерландское авиационное издание Scramble magazine.

"На снимке Су-27, бортовой номер 55, серийный номер 36911021308 с 831 тактической авиационной бригады, находится в поле рядом с аэропортом Озерное", - говорится в публикации.

Как сообщалось, 15 декабря около 15.00 в Житомирской области при заходе на посадку разбился самолет Су-27.

В Воздушных силах рассказали подробности об истребителе Су-27

В результате падения самолета погиб майор Александр Фоменко, 1975 года рождения, начальник воздушно-огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Военная прокуратура открыла уголовное производство по факту аварии истребителя. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил полетов или подготовки к ним"

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Авиакатастрофа, Житомирская область, ВСУ, Су-27, Крушение истребителя, Катастрофа Су-27.
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