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В Черниговской области разминировали опасную зоны вокруг арсенала в Ичне

В Черниговской области разминировали опасную зоны вокруг арсенала в Ичне
10:55 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: В Черниговской области спасатели завершили разминирование опасной зоны вокруг арсенала в Ичне, где в октябре взрывались снаряды.

В Черниговской области завершено разминирование территории военного арсенала вблизи Ични, где в октябре произошел пожар, и 16-километровой зоны вокруг.

Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

"Работы, определенные планом организации работ по очистке от взрывоопасных предметов населенных пунктов и территорий в 16-километровой зоне вокруг 6-го арсенала боеприпасов Министерства обороны Украины возле пгт Дружба Ичнянского района завершены", - сказано в сообщении.

Согласно информации, очищено 80 участков разминирования, 79,7 тыс. га прилегающей к арсеналу территории. Изъято 100 тыс. 351 взрывоопасный предмет, отработано 308 сообщений от населения о выявлении боеприпасов. Сейчас проводятся мероприятия по осуществлению контроля качества очистки территорий от взрывоопасных предметов и оперативному реагированию на сообщения населения в случае выявления взрывоопасных предметов.

Как сообщалось, ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны близ пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, вызвавшие пожар. С близлежащих территорий было эвакуировано более 12,5 тыс. человек, закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта. По факту взрывов на арсенале открыты два уголовных производства – по ч. 3 ст. 425 (небрежное отношение военного служебного лица к службе, если оно повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения) и по ст. 113 (диверсия) УК Украины. Для преодоления последствий взрывов на военном арсенале правительство выделило 100 млн грн. 24 октября было объявлено о полной ликвидации пожара на военных складах, восстановлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта, открыто воздушное пространство. 13 декабря на территории военного арсенала начались работы по утилизации боеприпасов.

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Черниговская область, Минобороны, Боеприпасы, Арсенал, ГСЧС, Взрывы на складах, Ичня, Взрывы в Ичне, Взрывы на Черниговщине.
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