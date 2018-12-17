Госпотребслужба обнаружила нарушения организации питания в ряде школ Киева

Новости Украины: Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан сообщил, что в 38 учебных заведениях обнаружены нарушения санитарных норм.

Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан на брифинге призвал родителей и администрации учебных заведений информировать о некачественном питании и обещают реагировать в течение 24 часов.

Согласно результатам, которые были осуществлены специалистами Госпродпотребслужбы в ходе проведенных проверок качества школьного питания в 38 учебных заведениях столицы были выявлены нарушения санитарных норм и условий хранения продуктов.

Проверки провели после жалоб родителей и администрации школ о фактах некачественного питания субъектами хозяйствования, с которыми были подписаны соответствующие соглашения по результатам проведения тендера.

Сообщается, что на данный момент существует угроза прекращения предоставления питания в учебных заведениях, где работают недобросовестные бизнесмены. На текущей неделе специалисты Госпотребслужбы проведут повторные проверки и, в случае неудовлетворительных результатов, будут выноситься решения о прекращении предоставления услуги по питанию в данных заведениях.

Рубан сообщил, что специалистами были зафиксированы нарушения технологического режима приготовления блюд, условий хранения продуктов, непрохождение медосмотров работниками пищеблоков, заниженный выход блюд по калорийности и весом и прочее.

Все эти факты подтверждены лабораторными исследованиями, в результате высевались условно патогенные, а также стерины, которые очень опасны для детей и подростков.

Всем субъектам хозяйствования, в которых выявлены нарушения, подготовлены и направлены предписания. Вопрос дальнейшего питания детей в учебных заведениях будет вынесен для решения на уровень горгосадминистрации для поиска альтернативного предоставления услуг.

Директор Департамента образования и науки Елена Фиданян отметила, что много нарушений было выявлено в учреждениях Соломенского района, где услуги предоставляет компания, которая впервые вышла на этот рынок в столице.

Чиновник заверила, городские власти имеют все возможности обеспечить качественным питанием детей в тех школах, где в случае решения Госпродпотребслужбы прекратят работу недобросовестных исполнителей услуг.

По ее данным, в Киеве сегодня питаются бесплатно, за городские средства, более 127 тысяч детей, 121 тысяча - это учащиеся 1-4 классов и более 6 тысяч - это дети льготных категорий 5-11 классов. Всего из городского бюджета в 2018 году на бесплатное питание выделено 267 миллионов гривень. Средняя стоимость бесплатного завтрака в школьной столовой составляет ориентировочно 15 гривень.