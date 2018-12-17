Скачать
Понедельник, 17.12.2018
Гройсман ответил на слова Лаврова о провокациях на границе с Крымом
Гройсман ответил на слова Лаврова о провокациях на границе с Крымом
Предстоятель единой поместной украинской церкви делал заявление по Крыму
Предстоятель единой поместной украинской церкви делал заявление по Крыму
Лига Европы: результаты жеребьевки 1/16 финала
Лига Европы: результаты жеребьевки 1/16 финала
День святой Варвары 2018: главные запреты и поверья праздника 17 декабря
День святой Варвары 2018: главные запреты и поверья праздника 17 декабря

Госпотребслужба обнаружила нарушения организации питания в ряде школ Киева

Госпотребслужба обнаружила нарушения организации питания в ряде школ Киева
14:23 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан сообщил, что в 38 учебных заведениях обнаружены нарушения санитарных норм.

Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан на брифинге призвал родителей и администрации учебных заведений информировать о некачественном питании и обещают реагировать в течение 24 часов.

Согласно результатам, которые были осуществлены специалистами Госпродпотребслужбы в ходе проведенных проверок качества школьного питания в 38 учебных заведениях столицы были выявлены нарушения санитарных норм и условий хранения продуктов.

Проверки провели после жалоб родителей и администрации школ о фактах некачественного питания субъектами хозяйствования, с которыми были подписаны соответствующие соглашения по результатам проведения тендера.

Сообщается, что на данный момент существует угроза прекращения предоставления питания в учебных заведениях, где работают недобросовестные бизнесмены. На текущей неделе специалисты Госпотребслужбы проведут повторные проверки и, в случае неудовлетворительных результатов, будут выноситься решения о прекращении предоставления услуги по питанию в данных заведениях.

Рубан сообщил, что специалистами были зафиксированы нарушения технологического режима приготовления блюд, условий хранения продуктов, непрохождение медосмотров работниками пищеблоков, заниженный выход блюд по калорийности и весом и прочее.

Все эти факты подтверждены лабораторными исследованиями, в результате высевались условно патогенные, а также стерины, которые очень опасны для детей и подростков.

Подростки в Украине смогут сами выбирать врачей и держать диагноз в тайне

Всем субъектам хозяйствования, в которых выявлены нарушения, подготовлены и направлены предписания. Вопрос дальнейшего питания детей в учебных заведениях будет вынесен для решения на уровень горгосадминистрации для поиска альтернативного предоставления услуг.

Директор Департамента образования и науки Елена Фиданян отметила, что много нарушений было выявлено в учреждениях Соломенского района, где услуги предоставляет компания, которая впервые вышла на этот рынок в столице.

Финансирование на реабилитацию детей с инвалидностью увеличили в разы

Чиновник заверила, городские власти имеют все возможности обеспечить качественным питанием детей в тех школах, где в случае решения Госпродпотребслужбы прекратят работу недобросовестных исполнителей услуг.

По ее данным, в Киеве сегодня питаются бесплатно, за городские средства, более 127 тысяч детей, 121 тысяча - это учащиеся 1-4 классов и более 6 тысяч - это дети льготных категорий 5-11 классов. Всего из городского бюджета в 2018 году на бесплатное питание выделено 267 миллионов гривень. Средняя стоимость бесплатного завтрака в школьной столовой составляет ориентировочно 15 гривень.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нарушения, Санитарные нормы, Школы Киева, Питание школьников, Условия хранения продуктов.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: приметы и что нельзя делать в этот праздник
02 Погода на неделю: синоптики рассказали, когда будет "пик" морозов
03 Сегодня отмечают день памяти святой великомученицы Варвары
04 Гороскоп на сегодня, 17 декабря 2018: все знаки Зодиака
05 День святой Варвары 2018: главные запреты и поверья праздника 17 декабря
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (10.12 - 16.12)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
В Украине от гриппа умер еще один человек
В Украине от гриппа умер еще один человек
В оккупированном Крыму подняли флаг Украины
В оккупированном Крыму подняли флаг Украины
Новое поколение спутников GPS отправят в космос с помощью ракеты Falcon 9
Новое поколение спутников GPS отправят в космос с помощью ракеты Falcon 9
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь