Подростки в Украине смогут сами выбирать врачей и держать диагноз в тайне

Новости Украины: В Минздраве предлагают расширить права подростков: они смогут самостоятельно выбирать врача и будут иметь право хранить в тайне диагноз от родителей.

Украинским подросткам хотят разрешить самостоятельно выбирать своего врача и хранить в тайне от родителей состояние своего здоровья. Об этом говорится в опубликованном проекте закона о правах подростков в сфере охраны здоровья. Представители Министерства здравоохранения вынесли проект на обсуждение и надеются получить от депутатов одобрение.

Именно в подростковом возрасте закладываются основы для здоровой и продуктивной жизни в зрелом возрасте, а также для снижения вероятности проблем в последующие годы. В то же время это период риска, когда могут возникать проблемы со здоровьем с серьезными последствиями, или когда может проявиться поведение, будет иметь значительные негативные воздействия на здоровье в будущем.

В ведомстве отмечают, что сегодня у подростков довольно много прав. Например, 14-летние могут самостоятельно обращаться в суд и определять свое место жительства, 16-летние - работать по трудовому договору, нести уголовную и админответственность и даже быть предпринимателями.

А вот что касается здравоохранения, здесь закон не позволяет в полной мере обеспечить права подрастающего поколения. Поэтому в Минздраве предлагают четко определить термин "подросток и его права.

Относительно медосмотров, врачей в свою очередь обяжут доступно и правдиво рассказать подростку о нюансах его диагноза и варианты лечения. Также по предложенным нормам, врачам запрещено без согласия юного пациента рассказывать родителям о консультации, диагнозе и прочем. Раньше такие возможности были предусмотрены только для совершеннолетних.

Таким образом в ведомстве уверяют, что подростки смогут чувствовать себя увереннее, чаще посещать врачей и не стесняться на консультациях. Ведь именно через страх и стыд перед родителями часто становятся причиной отказа вовремя рассказать о проблемах со здоровьем и пойти до врача.

В своем большинстве и сами дети поддерживают предложенные нормы. Недавний опрос U-Report от ЮНИСЕФ показал, что почти 80% украинских подростков не хотят, чтобы их медицинские данные передавали родителям без их согласия.

Однако большинство украинских родителей против этой инициативы. Первое, что нужно сделать, по мнению взрослых, это начать в школах какие-то курсы или уроки, на которых будут обучать, как нужно заботиться о своем здоровье, в каких случаях бить тревогу и как уберечься от опасности и прочее.