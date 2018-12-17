В оккупированном Крыму подняли флаг Украины

Новости Украины: Акция прошла в поддержку захваченных Россией украинских моряков.

В оккупированном Крыму на горной высоте Ласпинского перевала волонтеры группы InformNapalm развернули сине-желтый флаг в поддержку пленных Россией украинских моряков. Об этом в Facebook сообщает информагентство QHA, добавив видео.

"В оккупированном Россией Крыму подняли флаг Украины. Акцию организовали волонтеры группы InformNapalm на поддержку 24 военнопленных украинских моряков, захваченных Россией", - сообщает QHA.

Как сообщается, один из волонтеров поднялся на гору на Ласпинском перевале в Крымских горах, развернул флаг Украины и прочитал патриотическое стихотворение современного севастопольского автора, написанное по мотивам "Завещания" Тараса Шевченко.

Напомним, Адвокат одного из арестованных Николай Полозов предполагает, что такая опасность существует, и что все будет зависеть от "политической конъюнктуры и политической воли Кремля".