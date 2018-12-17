РФ перекинула снайперов-чеченцев под Мариуполь

Новости Украины: Снайперское подразделение на Мариупольском направлении укомплектовано лицами чеченской национальности.

Россия отправила на передовые позиции близ Мариуполя снайперское подразделение из представителей чеченской национальности. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"Отмечено прибытие на передовые позиции российских оккупационных войск на Мариупольском направлении снайперского подразделения, укомплектованного лицами исключительно чеченской национальности", - говорится в сообщении.

Ранее офицер ВСУ Анатолий Штефан сообщил, что на Донбассе ликвидирован командир террористов, который топтался по флагу Украины.