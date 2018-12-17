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Порошенко: РФ развернула береговые батареи и ракетные комплексы

Порошенко: РФ развернула береговые батареи и ракетные комплексы
18:28 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Порошенко отметил, что РФ сконцентрировала войска вдоль границы с Украиной.

Стало известно, что для перекрытия Керченского пролива РФ развернула береговые батареи и ракетные комплексы, сконцентрировала войска вдоль границы с Украиной и силы для оккупации Азовского моря. Об этом Порошенко сообщил во время встречи с профессорско-преподавательским составом и студенческим активом города Днепр.

"Мы не забудем жесткого урока 2014 года. Теперь мы знаем, что армия является не просто атрибутом, а гарантией государственности", - заявил он.

Президент Украины, объясняя необходимость введения военного положения в 10 областях Украины, отметил, что "я имею абсолютно полную информацию о том, какие силы сконцентрированы вдоль российско-украинской границы, какие силы сконцентрированы в Азовском море для оккупации Азова, какие береговые батареи и ракетные комплексы установлены для атаки и перекрытия Керченского пролива".

Ситуация в Керченском проливе: в Азовском море только 10% украинских судов

Как сообщалось, после нападения России на украинские корабли в районе Керченского пролива с 26 ноября на 30 суток введено военное положение в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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РФ, Керченский пролив, Петр Порошенко, Президент Украины.
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