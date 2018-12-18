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Сутки в зоне ООС: боевики понесли потери

Сутки в зоне ООС: боевики понесли потери
08:36 Сегодня Телеграф

Новости Украины: За минувшие сутки боевики 7 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

 За минувшие сутки боевики 7 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"17 декабря российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. Применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями не зафиксировано…В результате боевых действий, ни один украинский военный не пострадал" - говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Враг обстреливал позиции Объединенных сил на нескольких направлениях.

"В районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении, в районе населенного пункта Луганское на Светлодарском направлении, вблизи населенных пунктов Марьинка, Тарамчук, Славное - на Донецком направлении, а также в районе поселка Гнутово на Мариупольском направлении" - отметили в штабе ООС.

Названо имя погибшего под Мариуполем бойца

"В течение текущих суток враг открывал огонь по позициям украинских военных в районе поселка Славное на Донецком направлении, а также в районе населенного пункта Чермалык на Мариупольском направлении Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет" – подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки один боевик НВФ был уничтожен и еще четверо получили ранения.

Напомним, 16 декабря боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранены двое украинских военных и один гражданский.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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