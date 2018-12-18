Не поделили территорию: в центре Одессы подрались Деды Морозы (Видео)

Предупреждаем, видео содержит ненормативную лексику, 18+. Вчера, 17 декабря, одесситы и гости города стали свидетелями необычного конфликта. В самом центре города, на улице Дерибасовской, два Деда Мороза устроили громкие и матерные разборки, которые переросли в драку. Об этом сообщает "Думская". Причиной конфликта новогодних персонажей на Дерибасовской улице стала борьба за клиентов и дележ территории. Как утверждают свидетели конфликта, маленькая девочка, гулявшая с папой, захотела сфотографироваться с Дедом Морозом. При этом она отвергла одного Деда Мороза по причине мелких "габаритов" и выбрала другого, более крепкого физически. Это и спровоцировало впоследствии драку между Дедами Морозами.