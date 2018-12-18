В Украине объявили штормовое предупреждение: в зоне риска три области

Новости Украины: Во вторник, 18 декабря, на протяжении дня в Приазовье ожидаются сильные порывы ветра.

Во вторник, 18 декабря, в Приазовье ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр. Так, сегодня в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях ожидаются порывы ветра до 15-20 м/сек.

Напомним во вторник практически по всей Украине будет холодно, местами пройдет снег.

В Украине во вторник, 18 декабря, облачно с прояснениями. В западных, Житомирской и Винницкой областях ночью умеренный, днем небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков. Об этом сообщили в понедельник в Украинском гидрометцентре.

Как отмечается в сообщении, на дорогах страны, кроме большинства районов южной части, гололедица. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, в Приазовье порывы 15-20 м/сек. Температура днем 3-8° мороза; в западных и южных областях 0-5° мороза, на Закарпатье и в Крыму-от 3° мороза до 2° тепла. В столичном регионе 18 декабря облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура в Киеве 6-8° мороза, по области 3-8° мороза.

19-20 декабря в Украине будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в южных областях и Приазовье местами небольшие осадки преимущественно в виде снега, слабый гололед, в Крыму небольшой, днем 19 декабря умеренный дождь. На дорогах, кроме большинства районов южной части, гололедица. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с, на юге страны и в Приазовье местами порывы 15-20 м/сек. Температура в северных, Черкасской, Винницкой и западных (кроме Закарпатской) областях ночью 8-13°, днем 3-8° мороза; на остальной территории ночью 4-9° мороза, днем 1-6° мороза, в Крыму ночью и днем 0-5° тепла. 19-20 декабря в столице облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 8-13°, днем 3-8° мороза.