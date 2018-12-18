Сегодня отмечают День памяти преподобного Саввы Освященного

Новости Украины: Сегодня, 18 декабря, празднуют День памяти преподобного Саввы Освященного.

18 декабря 2018 года отмечается народный праздник Саввин день. Церковь в этот день вспоминает преподобного Савву Освященного. В простонародье святой получил прозвище Сальник, так как наступающая оттепель в этот день приводит к гололеду - "салит" снег.

История

Савва появился на свет в V веке в городе Каппадокии в семье христиан. В пятилетнем возрасте отец вместе с женой оставили его на воспитание дяди, а сами отправились в Александрию. В возрасте 8 лет Савва стал учиться при монастыре, познавать грамоту и изучать библейские книги. Вскоре он решил избрать для себя путь инока, и просьбы родителей о женитьбе не смогли убедить его в обратном.

В 17 лет Савва приобрел дар чудотворца и стал совершать чудеса. Он вел иноческий образ жизни, и к нему стали приходить ученики, которые выстроили в пещере, где он обитал, церковь.

Савва основал несколько обителей и разработал Иерусалимский устав, которым руководствовались все монастыри в Палестине.

Традиции

Верующие считали, что в Саввин день нужно было отложить все дела по хозяйству и отправиться в церковь молиться. Запрещено было в этот церковный праздник ругаться и употреблять плохие слова. Особенно этот устав почитали люди, которые держали лошадей. Считалось, если человек будет ругаться, то его обязательно занесет на дороге. Было принято в День преподобного Саввы поучать лентяев. В то время крестьяне усердно трудились от самого раннего утра до позднего вечера. Людей, которые отлынивали от работы, не уважали в обществе. Поэтому, именно в этот церковный праздник община могла наказать тунеядцев.

Люди считали, что в День преподобного Саввы усиливался мороз. Обычно в этот праздник замерзали реки, а также заносило снегом переправы и дороги. Верующие считали, что святой Савва мог создавать гололед на дорогах. По огню люди определяли предстоящую погоду. Считалось, если пламя в печи горело красным цветом, значит, предвещалась сильная буря. Если дым с трубы был сильный, в скором времени хозяев дом ожидало несчастье. Однако, если ветер быстро развивал клубок дыма, значит, горе минует дом и семью. За это благодарили преподобного Савву.

Приметы и поверья

Верующие считали, что Саввин день приходит на смену празднику великомученицы Варвары. Далее наступал черед святого Николая. Поэтому люди говорили, что великомученица Варвара землю расчищает, преподобный Савва гвозди готовит, а святой Николай их забивает. В церковный праздник Саввин день замерзала вода в речках и озерах, а на улицах становилось очень скользко. Такая погода могла продлиться вплоть до конца декабря.

Люди верили, если снег в Саввин день таял, то зимние холода отступали назад, и должна была наступить ранняя весна. Животные, в частности белки, которые покидали свои гнезда, также предвещали скорую оттепель. Снегири в свою очередь могли предсказать вьюгу, если начинали петь песни с раннего утра. Беременным женщинам не советовалось в День преподобного Саввы мыть голову, для того, чтобы ребёнок родился умным. Свататься в этот день разрешалось молодым людям, так как считалось, что таким образом святой благословит их на долгую счастливую семейную жизнь. Дети, родившиеся 18 декабря, имеют особый твердый характер. Для поддержания свои жизненных сил им следует носить камень хризолит.