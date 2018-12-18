Скачать
Вторник, 18.12.2018
Кабмин назвал пять приоритетов в работе на 2019 год
Кабмин назвал пять приоритетов в работе на 2019 год
Британский разведывательный корабль зашел в Черное море
Британский разведывательный корабль зашел в Черное море
Моуриньо уволен из Манчестер Юнайтед
Моуриньо уволен из Манчестер Юнайтед
Саввин день 2018: что надо успеть сделать в этот праздник 18 декабря
Саввин день 2018: что надо успеть сделать в этот праздник 18 декабря

В Житомирской области Opel вылетел на "встречку", трое погибших

В Житомирской области Opel вылетел на &quot;встречку&quot;, трое погибших
12:30 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

Новости Украины: На Житомирщине в селе Дворец на 17 км трассы "Житомир - Могилев-Подольский" произошло ДТП, в котором погибли трое человек.

В Житомирской области в селе Дворец произошла смертельная авария с участием двух легковых автомобилей. На автодороге "Житомир - Могилев-Подольский" водитель автомобиля Opel выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota. В результате столкновения погибли три человека и еще трое получили травмы. Авария произошла утром, около 7:45.

Как сообщили в полиции, погибший водитель автомобиля Opel и двое пассажиров являются жителями Хмельницкой области. Еще одного пассажира госпитализировали в областную детскую больницу.

Кроме того, травмы получили водитель и пассажирка автомобиля Toyota - 37-летняя жительница Новоград-Волынского и 45-летняя гражданка Польши. Они также доставлены в больницу. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Как сообщалось, под Львовом произошло смертельное ДТП, в котором погибли украинские военные. А в Киеве пьяный водитель устроил ДТП и напал на полицейских.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП, Авария, Полиция, Погибшие, Происшествие.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: красивые поздравления в стихах для родных и близких
02 Меган Маркл получила неприятное прозвище от членов королевской семьи
03 Ледниковый период: На День святого Николая в Украине сильно похолодает
04 Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2018: все знаки Зодиака
05 Поздравления с Днем Святого Николая 2018: душевные пожелания для родных и близких
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Единая Православная церковь Украины: будут ли переносить празднование Рождества
Будут ли переносить празднование Рождества в Украине
В Украине изменят законы под переход армии на стандарты НАТО
В Украине изменят законы под переход армии на стандарты НАТО
Ледниковый период: На День святого Николая в Украине сильно похолодает
На День святого Николая в Украине сильно похолодает
Поздравления с Днем Святого Николая 2018: душевные пожелания для родных и близких
Поздравления с Днем Святого Николая 2018: душевные пожелания для родных и близких
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь