В Житомирской области Opel вылетел на "встречку", трое погибших

Новости Украины: На Житомирщине в селе Дворец на 17 км трассы "Житомир - Могилев-Подольский" произошло ДТП, в котором погибли трое человек.

В Житомирской области в селе Дворец произошла смертельная авария с участием двух легковых автомобилей. На автодороге "Житомир - Могилев-Подольский" водитель автомобиля Opel выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota. В результате столкновения погибли три человека и еще трое получили травмы. Авария произошла утром, около 7:45.

Как сообщили в полиции, погибший водитель автомобиля Opel и двое пассажиров являются жителями Хмельницкой области. Еще одного пассажира госпитализировали в областную детскую больницу.

Кроме того, травмы получили водитель и пассажирка автомобиля Toyota - 37-летняя жительница Новоград-Волынского и 45-летняя гражданка Польши. Они также доставлены в больницу. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

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