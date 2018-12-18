Скачать
Вторник, 18.12.2018
Морская доктрина Украины: Кабмин утвердил новую редакцию на период до 2035 года
Морская доктрина Украины: Кабмин утвердил новую редакцию на период до 2035 года
Кабмин утвердил тарифы для первичной медицины на 2019
Кабмин утвердил тарифы для первичной медицины на 2019
СМИ: бывший президент УПЛ Генинсон трудоустроится в Динамо
СМИ: бывший президент УПЛ Генинсон трудоустроится в Динамо
Сестра Меган Маркл раскритиковала рождественскую открытку от герцогини
Сестра Меган Маркл раскритиковала рождественскую открытку от герцогини

Минобороны: Оккупанты обстреляли позиции ВСУ з 152-мм артиллерии и минометов

Минобороны: Оккупанты обстреляли позиции ВСУ з 152-мм артиллерии и минометов
15:03 Сегодня Телеграф Минобороны

Новости Украины: С начала суток российско-оккупационные войска четыре раза открывали огонь по позициям украинских военных из запрещенного минскими соглашениями вооружения.

Сегодня, 18 декабря, по состоянию на 12.00 со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 провокационные обстрелы. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

"Сразу после полуночи оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов в районе н.п. Чермалык и после 03.00 применили гранатометы вблизи села Славное. Сегодня утром в очередной раз российско-оккупационные войска применили тяжелое вооружение, которое они должны были давно отвести на определенное расстояние согласно минским соглашениям ", - отметил Гуцуляк. 

Также стало известно, что с 7 ч 12 мин в течение получаса боевики совершили 8 выстрелов из артиллерии калибра 152 мм и выпустили 4 мины калибра 120 мм по украинским защитникам Новотошковского. Российско-оккупационные войска вели огонь по направлению оккупированного города Кадиевка. Кроме того, с 11.00 оккупанты открывали огонь из гранатометов вблизи Лебединского.

На Луганщине под артогнем могут оказаться более 130 тысяч человек

От начала сегодняшнего дня потерь в результате боевых действий среди наших Украинских героев нет.

Как сообщалось ранее, В Донецкой области на блокпостах задержали 4 человек, связанных с боевиками ОРДЛО.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Минобороны, Донбасс, Министерство обороны Украины, Ситуация на Донбассе, Новотошковское, Позиции ВСУ.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ледниковый период: На День святого Николая в Украине сильно похолодает
02 Единая Православная церковь Украины: будут ли переносить празднование Рождества
03 День святого Николая 2018: красивые поздравления в стихах для родных и близких
04 Поздравления с Днем Святого Николая 2018: душевные пожелания для родных и близких
05 Новогодний маникюр 2019: модные тенденции и идеи
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Единая Православная церковь Украины: будут ли переносить празднование Рождества
Будут ли переносить празднование Рождества в Украине
Кабмин разделил ГФС на налоговую и таможенную службы
Кабмин разделил ГФС на налоговую и таможенную службы
Ледниковый период: На День святого Николая в Украине сильно похолодает
На День святого Николая в Украине сильно похолодает
День Святого Николая 2018: лучшие поздравления в стихах и прозе, красивые открытки
День Святого Николая 2018: лучшие поздравления в стихах и прозе, красивые открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь