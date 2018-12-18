Минобороны: Оккупанты обстреляли позиции ВСУ з 152-мм артиллерии и минометов

Новости Украины: С начала суток российско-оккупационные войска четыре раза открывали огонь по позициям украинских военных из запрещенного минскими соглашениями вооружения.

Сегодня, 18 декабря, по состоянию на 12.00 со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 провокационные обстрелы. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

"Сразу после полуночи оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов в районе н.п. Чермалык и после 03.00 применили гранатометы вблизи села Славное. Сегодня утром в очередной раз российско-оккупационные войска применили тяжелое вооружение, которое они должны были давно отвести на определенное расстояние согласно минским соглашениям ", - отметил Гуцуляк.

Также стало известно, что с 7 ч 12 мин в течение получаса боевики совершили 8 выстрелов из артиллерии калибра 152 мм и выпустили 4 мины калибра 120 мм по украинским защитникам Новотошковского. Российско-оккупационные войска вели огонь по направлению оккупированного города Кадиевка. Кроме того, с 11.00 оккупанты открывали огонь из гранатометов вблизи Лебединского.

От начала сегодняшнего дня потерь в результате боевых действий среди наших Украинских героев нет.

Как сообщалось ранее, В Донецкой области на блокпостах задержали 4 человек, связанных с боевиками ОРДЛО.