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Новая вспышка чумы свиней зафиксирована на Черкащине

Новая вспышка чумы свиней зафиксирована на Черкащине
17:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Вспышки чумы были зафиксированы в Смелянском районе Черкасской области.

Специалисты ветеринарной медицины Украины зарегистрировали очередной случай опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) в Смелянском районе Черкасской области, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Согласно информации главного управления Госпродпотребслужбы, в указанном регионе с 12 по 19 декабря зарегистрирован один случай заболевания африканской чумой свиней. В частности, на расстоянии около 4 км от с. Сердюковка были выявлены трупы домашних свиней (собственник не установлен). Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями.

В Украине с начала 2018 года зафиксировано уже 123 случая АЧС

В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Как сообщалось ранее, Специалисты ветеринарной медицины Украины зарегистрировали новые случаи заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в Киевской и Николаевской областях. Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Черкасская область, Чума, АЧС, Свиньи, Вспышка чумы, Вспышка чумы свиней.
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