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Под Винницей горел маслозавод

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Под Винницей горел маслозавод
19:45 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины: В Тульчине Винницкой области произошел пожар в сырном цеху.

Пожар возник в сырном цеху №1 предприятия в г.Тульчин (Винницкая обл.), спасатели не допустили перебрасывания огня на сооружения с небезопасными химическими веществами.

Как сообщает Главное управление Госслужбы Украины по ЧС в Винницкой области, сообщение о пожаре поступило в службу безопасности в пятницу в 15.06.

Благодаря оперативности спасателей не допущено перебрасывание огня на здания с химически опасными веществами. Срочно организовали эвакуацию персонала объекта. В 16.10 пожар локализован, в 16.55 - ликвидирован.

По информации начальника ГУ ГСЧС в Винницкой области Руслана Шевчука, пожар произошел на территории ООО "Интерфуд".

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Спасатели Винницкой области призывают население сохранять спокойствие - угрозы жизни и здоровью людей нет.

Напомним, в пожаре в Днепропетровской области, в городе Вольногорск, во время пожара погибли два человека.

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Пожар, Винницкая область, ГСЧС, Тульчин.
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