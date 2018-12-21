В Закарпатской области младенец замерз насмерть

Новости Украины: На Закарпатье мальчик, которому было всего месяц, замерз насмерть.

На Закарпатье произошла трагедия: месячный мальчик умер от переохлаждения. Правоохранители получили сообщение об этом 20 декабря около 11 часов, передает местный сайт 0312.

Ребенок 2018 года рождения был доставлен в Тячевскую районную больницу около 12 часов 20 декабря в крайне тяжелом состоянии из-за переохлаждения. В 16 часов мальчик умер.

В полиции сообщили, во время осмотра на теле признаков насильственной смерти не обнаружено. Матери мальчика 17 лет. По факту смерти ребенка открыто уголовное производство, идет следствие.

Напомним, в Одесской области от острой респираторной инфекции на прошлой неделе умер ребенок возрастом до 1 года.