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Суббота, 22.12.2018

В Яремче 5 часов тушили отель, в котором летом отравились дети (Видео)

В Ивано-Франковской области в ночь на 22 декабря горел отель, в котором летом этого года отравились 11 детей. Как сообщает пресс-служба ГСЧС области, пожар возник в 19:59 в г. Яремча по ул. Свободы, 363А, в четырехэтажном здании недействующего отеля на мансардном этаже. В 23:45 пожар был локализован на площади 700 м. кв, а в 01:17 - пожар ликвидировали. Жертв и пострадавших нет. К тушению привлекалось 48 человек. личного состава и 11 ед. техники ГСЧС. Как сообщает местное издание kurs.if.ua, горел отель "Водопад", в котором в июле этого года отравились 11 детей. Отель "Водопад" расположен на берегу реки Прут в 30 км от горнолыжного курорта "Буковель".
УНИАН
Фото: pixabay
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Пожар, Ивано-Франковская область, Яремча, ГСЧС, Яремче.
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