На Тернопольщине поезд с пассажирами пять часов простоял в поле

Новости Украины: Пассажирский поезд Рахов-Киев уже отправился в конечный пункт назначения после вынужденной пятичасовой остановки в поле на Тернопольщине.

Пассажирский поезд 358Л, который ехал из Рахова в Киев, остановился в Тернопольской области и несколько часов не двигался с места. Об этом "Громадському" сообщила журналистка Ульяна Бойчук.

"С восьми часов просто стоим в поле. Я звонила на горячую линию "Укрзализныци", но там сказали, что ответ на жалобу надо ждать 14 дней", - рассказала журналистка. Железнодорожники сообщили, что поезд не может проехать, ведь ремонтная бригада не забрала с путей оборудование.

"В поезде работает туалет, вода и тепло. Люди спят. В соседнем купе слышала, как мать сказала ребенку: "Не ешь все бутерброды, потому что неизвестно, сколько еще стоять будем", - рассказала Бойчук.

Проводница в одном из вагонов посоветовала тем, кто опаздывает, по прибытию на вокзал Киева, обратиться к дежурному. Поезд 358Л должен был приехать в Киев в 06:34.