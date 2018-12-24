Киев в снежном плену: коммунальщики работают в усиленном режиме

Новости Украины: Из-за сильного снегопада в столице работают 334 единицы снегоуборочной техники и 52 бригады с ручной уборки "Киевавтодора".

В столице из-за снегопада предприятия коммунальной корпорации "Киевавтодор" работают в усиленном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"С 06:00 в Киеве снова снег, предприятия КК "Киевавтодор" работают в усиленном режиме. На столичные дороги вышли солеразбрасыватели, чтобы не допустить образования гололедицы и снежных накатов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в первую очередь обработка посыпочными материалами проводилась на улицах со сложными условиями движения, мостах, путепроводах, спусках и подъемах, а также по улицам, по которым курсирует общественный транспорт.

После обработки противогололедными материалами эстафету выполнения работ на дорогах города приняла техника со снегоочистительным оборудованием.

"Малогабаритная техника и бригады по ручной уборке проводят обработку посыпочными материалами и уборку от снега подходов к наземным и подземным пешеходным переходам, лестничным маршам, тротуарам и остановкам общественного транспорта", - отметили в пресс-службе.

По прогнозам синоптиков, снег будет идти в столице в течение всего дня. Соответственно не будут прекращать работы по уборке от снега улиц и дорог и предприятия Киевавтодора.

Учитывая погодные условия, администрация Киевавтодора обращается к водителям с просьбой быть внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать Правила дорожного движения и не оставлять собственные автомобили вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Напомним, по данным Укргидрометцентра во вторник, 25 декабря, в связи с выходом южного циклона в восточных, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях ожидаются сложные погодные условия