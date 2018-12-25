В Киеве в частном доме произошел крупный пожар

Новости Украины: 25 декабря в Киеве пожарные два часа тушили пожар в частном доме.

В Киеве произошел крупный пожар в двухэтажном частном доме на улице Промышленной в Дарницком районе. Об этом сообщает столичное управление ГСЧС во вторник, 25 декабря.

Отмечается, что информация о возгорании поступила поздно вечером в понедельник.

"На место происшествия немедленно прибыли спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Как оказалось, в двухэтажном жилом доме горит чердак на площади 60 кв. м с последующим распространением огня на всю площадь чердака", – говорится в сообщении.

В 1:32 пожар на площади 150 кв. м был локализован, а в 1:54 – полностью ликвидирован. Никто не пострадал.

Спасатели подчеркнули, что сложность пожара заключалась в том, что дом находится далеко от гидрантов, поэтому им пришлось постоянно подвозить воду.

С огнем боролись около 50 человек личного состава и 11 единиц техники. Причину возникновения пожара сейчас устанавливают правоохранители.

Напомним, в центре Львова на рождественской ярмарке произошел пожар в деревянном домике, пострадали три человека.

А в Люботине Харьковской области 23 декабря произошел взрыв в частном доме, в результате которого пострадали хозяева.