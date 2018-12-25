Ситуация на Донбассе обострилась: боевики обстреляли жилой поселок

Новости Украины: Боевики с целью дискредитации украинских военных обстреляли н.п. Пивденное в Донецкой области.

Российско-оккупационные войска вчера обстреляли посёлок Пивденное на линии разграничения в Донецкой области с целью переложение вины за эти террористические действия на украинских военных.

Об этом пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк сообщил во время брифинга. По его словам, российско-оккупационные войска осуществляли подготовку к очередным обстрелам населенных пунктов на линии разграничения с целью переложения вины за эти террористические действия на украинских военных.

"Вчера, 24 декабря, зафиксирован очередное такое преступление со стороны российско-оккупационных войск: с 16.10 в течение 20 минут российские оккупанты осуществили обстрел населенного пункта Пивденное, где отсутствуют позиции украинских военных", - отметил пресс-секретарь. Он сообщил, что противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по направлению шахты Гагарина в окрестностях временно оккупированной Горловки.

"Информация об обстоятельствах и повреждениях уточняется украинской стороной Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - добавил пресс-секретарь.

Как сообщалось, за минувшие сутки на Донбассе российско-оккупационные войска 20 раз обстреляли позиции Объединенных сил, трое украинских военных получили ранения.