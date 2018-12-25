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Польская PESA выполнила все обязательства по доставке трамваев в Киев

Польская PESA выполнила все обязательства по доставке трамваев в Киев
16:31 Сегодня Телеграф pravda.com.ua Фото: КГГА

Новости Украины: Киев в декабре 2018 получил все трамваи, ранее заказанные у польской компании Pesa.

В Киев доставили 47 польских трамваев.

Об этом сообщает ЦТС.

В декабре в Киев были доставлены последние трамваи производства польской компании Pesa Bydgoszcz из тех, которые должно было получить КП "Киевпастранс".

Теперь в Киеве есть 47 трамваев Pesa: 37 - доставленных по контракту 2017 года, 10 - поставленных в 2016 году.

Два последних вагона, №796 и №797, прибыли в Киев в пятницу, 21 декабря.

Как сообщалось, в 2017 году польская компания PESA выиграла торги на поставку Киеву 40 низкопольных трамваев, обыграв львовский "Электронтранс".

Польская компания предложила трамваи за 1,813199 млрд грн при ожидаемой сумме закупки 1,946 млрд грн. При этом PESA первоначально предлагала их за 1,846 млрд грн.

Украинско-немецкое СП "Электронтранс" (Львов) предложило трамвайные вагоны за 1,8132 млрд грн и не снижало цену в ходе торгов.

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На участие в тендере также подавалась компания "Татра-Юг", но её заявка была отклонена из-за нарушения условий тендерной документации.

В 2016 году СМИ выяснили, что трамваи из Польши не подходят для украинской столицы.

В Киеве почти нет подходящих маршрутов для такого 26-метрового трехсекционного состава. Для Борщаговской скоростной линии он не подходит из-за малой вместимости – 255 пассажиров.

На прочих линиях состав очень быстро выйдет из строя по причине аварийного состояния путевой инфраструктуры.

Во время презентации на Подоле трамвай Pesa не поместился в кривые и на одном из поворотов повредил себе кузов.

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Согласно информации, нагрузка на ось трамвайного вагона Pesa (типа 71-414) составляет 9,555 тонн или 93,73 кН.

В свою очередь, действующий в Украине ДСТУ 4876:2007 "Вагоны трамвайные пассажирские. Общие технические требования" содержит требование, что масса загруженного вагона должна быть такой, чтобы нагрузка на любую ось не превышала 80 кН.

Таким образом, трамваи Pesa являются тяжелыми для украинских рельсов и не могут использоваться на территории Украины.

Несмотря на несоответствие ДСТУ, 30 июня 2016 года ГП "Днепропетровский орган по сертификации железнодорожного транспорта" выдал сертификат на изделие "Трамвай модели 71-414К", который подтверждает, что трамвайный вагон польского производства соответствует национальным государственным стандартам.

В августе 2016 года трамвай Pesa начали эксплуатировать на Борщаговской линии скоростного трамвая.

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Киев, Киевпастранс, Трамвай, Пьеса.
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