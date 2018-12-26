ООС: оккупанты применили минометы, один украинский боец ранен

Новости Украины: За минувшие сутки боевики 5 раз обстреляли позиции объединенных сил, ранен один украинский военный.

За минувшие сутки боевики 5 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один военнослужащий получил ранение, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"25 декабря российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 2 случая применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями. За прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

Незаконные вооруженные формирования обстреливали позиции Объединенных сил на нескольких направлениях.

В частности, боевики совершили обстрел из минометов калибра 120 и 82 мм позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении, а в районе поселка Золотое-4 на Попаснянском направлении - из минометов калибра 82 мм.

Опорные пункты украинских войск также обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В районе поселков Новотошковское, станица Луганская - на Луганском направлении и в районе города Авдеевка на Донецком направлении", - подчеркнули в штабе ООС.

По данным украинской разведки за минувшие сутки один боевик уничтожен и двое ранены.

"В течение текущих суток враг открыл огонь по позициям украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Гнутово на Мариупольском направлении", - добавили в штабе.

Также в пресс-центре отметили, что в течение текущих суток потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.