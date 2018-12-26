Как освобождали авто из снежных заносов (Видео)

В Украине 900 автомобилей остаются в ограниченном состоянии из-за снегопада. Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Национальной полиции Константин Бушуев в среду, 26 декабря. По его словам, водители этих транспортных средств обеспечены всем необходимым и доставлены в пункты обогрева. Бушуев отметил, что самая сложная ситуация сейчас наблюдается на дорогах в Полтавской области, полиция работает в усиленном режиме. Как сообщалось, снегопады заблокировали дороги в четырех областях Украины.