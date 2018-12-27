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Снежный циклон: что происходит на дорогах

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Снежный циклон: что происходит на дорогах
10:10 Сегодня Телеграф Укравтодор Фото: Facebook

Новости Украины: Проезд на дорогах общего пользования государственного значения по состоянию на утро 27 декабря обеспечен.

По состоянию на утро 27 декабря после снегопадов в Полтавской области восстановили движение транспорта. Об этом сообщает  "Укравтодор".

В Полтавской области восстановлено движение транспорта после вчерашних обильных снегопадов. В ГСЧС добавили, что по состоянию на 07:00 проблемные участки на трассах М-03 Киев-Харьков и Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь расчищены.

Ограничения в движении транспорта в Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской областях - снят.

Погодные условия стабилизировались. На большей территории плюсовая температура воздуха, лишь на востоке 1-5 ° С, без осадков. Небольшой снег наблюдается в восточных и северо-восточных регионах и в горных районах Карпат. На большинстве перевалочных участках осадки в виде небольшого снега. Температура воздуха -1-3 ° С. Состояние покрытия в основном мокрое, местами заснеженное.

Состояние покрытия на дорогах государственного значения в центральных и восточных областях местами заснеженное, в других областях мокрое.

Проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега, осуществляется обработка дорог противогололедными материалами.

"Тяжелая инженерная техника ГСЧС Украины и снегоуборочная техника облавтодора продолжают дежурство и работу на местах возможного осложнения движения", - добавили спасатели.

Напомним, вчера из-за погодных условий въезд в Полтавскую область закрыли для всех видов транспорта. Пробки наблюдались на трассах Р-42 Лубны-Миргород-Опошня, Т-17-16 Хорол-Семеновка-Кременчуг, М-03 Киев-Харьков и Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь.

На территории Украины в четверг, 27 декабря, синоптики прогнозируют снег, сильные порывы ветра и гололедицу. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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"По данным Укргидрометцентра, 27 декабря в Украине временами снег, местами порывы ветра 15-20 м/с, температура в среду ночью -4-10о, ночью 0-6о мороза, днем на юге и западе, с распространением на большую часть территории страны повышение до 3о мороза - 3о тепла", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 27 декабря на дорогах Украины гололедица. Спасатели предупреждают, что такие погодные условия могут привести к частичному нарушению движения транспорта, а также усложнить работу коммунальных служб.

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Погода, Укравтодор, Мороз, Синоптики, ГСЧС, Проезд на дорогах.
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