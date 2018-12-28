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В Киеве произошло лобовое ДТП, после чего автомобиль влетел в остановку

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В Киеве произошло лобовое ДТП, после чего автомобиль влетел в остановку
09:31 Сегодня Телеграф Информатор Фото: Информатор

Новости Украины: В Киеве на Теремках произошло лобовое ДТП: одна из машин влетела в остановку.

В Киеве возле станции метро Ипподром в четверг, 27 декабря, случилось лобовое ДТП - столкнулись Skoda Fabia и Volkswagen Passat. Одна из машин влетела в автобусную остановку. Об этом пишет Информатор. Авария случилась примерно в 22:40.

По словам девушки-водителя Skoda, она ехала по улице Маршала Конева и свернула на Василия Касияна. На перекрестке со второстепенной дороги выезжал Volkswagen, водитель которого не увидел знак "уступи дорогу" и въехал в лоб Skoda.

От столкновения Skodа понесло на тротуар и автомобиль влетел в автобусную остановку. В момент аварии на остановке никого не было.

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Оба автомобиля получили существенные повреждения. Обошлось без пострадавших.

Ранее в Запорожской области в результате ДТП во внедорожнике заживо сгорели два человека. Как сообщалось ранее, 27 декабря в Чернигове пенсионер погиб под колесами двух маршрутных такси. 

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Киев, ДТП, Авария, Происшествие.
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