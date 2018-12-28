В кинотеатре "Современник" обрушилась крыша

Новости Украины: Бывший кинотеатр "Современник" в Кривом Роге лишился крыши.

В Кривом Роге обвалилась крыша недействующего кинотеатра "Современник" - пострадавших нет.

Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

"Обрушилась крыша кинотеатра. Но он уже давно не эксплуатируется, поэтому, к счастью, пострадавших нет", - отметили в службе.

Депутат городского совета Кривого Рога Николай Колесник на своей странице в Facebook выложил фото поврежденного здания.

"В здании расположены кафе, бар и кальянная. Прозвучали версии, что владелец таким образом сносит здание, может что-то новое хочет построить на этом месте. Ждем официального ответа", - отметил Колесник.

Он также сообщил, что на месте работают медики, ГСЧС и полиция.